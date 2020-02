West-Brabant Man negeert stoptekens en rijdt in op agent in Bergen op Zoom Een 29-jarige man uit Halsteren is dinsdag rond 13.50 uur opgepakt in Bergen op Zoom omdat hij verschillende stoptekens negeerde en inreed op een agent. De agent bleef ongedeerd doordat ze net op tijd opzij kon springen. De man wordt verdacht van poging tot moord of doodslag.