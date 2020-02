Het college van burgemeester en wethouders wil overal in Moerdijk gratis en stabiel internet met een glasvezelnetwerk. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen en de beoogde samenwerking met leverancier E-Fiber.

Moerdijk heeft een uitgestrekt buitengebied, waardoor weinig leveranciers belangstelling hebben voor het aanleggen van breedbandinternet in de gehele gemeente. E-Fiber is echter bereid om haar diensten aan te bieden aan alle adressen in de gemeente.

Het aanleggen van een glasvezelnetwerk is duur. De leverancier is bereid die investering te doen, maar vraagt daarvoor wel een minimaal aantal deelnemende adressen van 30 procent in Moerdijk.

Wethouder Jack van Dorst is heel blij dat glasvezel hiermee een stap dichterbij is en hoopt op veel deelnemers. "Voor inwoners en bedrijven in het buitengebied is de internetvoorziening op dit moment nog heel slecht. Glasvezel geeft forse voordelen en verbeteringen."

Als de gemeenteraad instemt met de plannen, bepaalt E-Fiber uiteindelijk zelf wanneer de schop in de grond gaat. De inwoners van Moerdijk zullen daarover dan worden geïnformeerd.