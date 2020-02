West-Brabant Stoffelijke resten van vermiste loodgieter gevonden in betonemmer De politie heeft stoffelijke resten aangetroffen in de betonemmer (ook wel speciekuip genoemd) die vorige week in het Schelde-Rijnkanaal is gevonden. Het gaat om de overblijfselen van de Belgische loodgieter Johan Van der Heyden (56), die op 2 juni vermist raakte.