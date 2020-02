West-Brabant Burgemeester Moerdijk over drugscriminaliteit: 'Dit zijn maffiapraktijken' De Moerdijkse burgemeester Jac Klijs noemt de strijd tegen drugscriminaliteit in West-Brabant "dweilen met de kraan open". Vorige week maandag stuitte de politie op de Markdijk op een grote dumping van drugsafval afkomstig van een locatie waar met een chemisch proces cocaïne uit voorwerpen wordt gehaald. Dergelijk afval werd eerder ook gedumpt in Prinsenbeek en Ulvenhout. "Dit zijn maffiapraktijken."