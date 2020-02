Drie mannen zijn zaterdagmiddag aangehouden nadat ze met een gestolen auto een aanrijding hebben veroorzaakt op de Burgemeester Materlaan in Oosterhout.

Rond 15.00 uur werd de politie ingelicht door een man uit Breda die meldde dat zijn auto gestolen was. Even later kwam er een melding van een aanrijding in Oosterhout binnen, waarbij een auto over de kop geslagen zou zijn.

Toen de politie ter plaatse kwam bleek dat de gestolen auto uit Breda bij het ongeluk betrokken was. De drie inzittenden waren echter gevlucht, dus de politie stelde een zoekactie naar hen in. In een woonwijk werden de drie verdachten even later aangehouden. Het ging om een 49-jarige man uit Dordrecht, een 41-jarige man zonder geregistreerde verblijfplaats en een 32-jarige man uit Breda.

In het aangereden voertuig zat een gewonde man die door een ambulance met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. De politie is een onderzoek naar de aanrijding gestart en hoopt in contact te komen met getuigen.