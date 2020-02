West-Brabant Pallethandel aan de Langeweg in Oudenbosch moet binnen jaar weg De pallethandel aan de Langeweg in Oudenbosch moet weg omdat er geen vergunning is verleend en omdat de pallethandel in strijd is met het bestemmingsplan. Daarom legt waarnemend burgemeester Heleen Rijnbach-De Groot een last onder dwangsom van 50.000 euro op aan zowel de eigenaar van de grond als de huurder. Zij hebben een jaar de tijd om een einde te maken aan de illegale situatie.