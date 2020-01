De Moerdijkse burgemeester Jac Klijs noemt de strijd tegen drugscriminaliteit in West-Brabant "dweilen met de kraan open". Vorige week maandag stuitte de politie op de Markdijk op een grote dumping van drugsafval afkomstig van een locatie waar met een chemisch proces cocaïne uit voorwerpen wordt gehaald. Dergelijk afval werd eerder ook gedumpt in Prinsenbeek en Ulvenhout. "Dit zijn maffiapraktijken."

Klijs benadrukt dat dit het topje van de ijsberg is. "Veel dumpingen van drugsafval zien we niet eens. Zo wordt er ook geloosd in het riool. Dat is een aanslag op het milieu; er vindt verontreiniging van het drinkwater plaats."

Experts waarschuwen dat een cocaïnewasserij levensgevaarlijk is. Dit is een laboratorium waarbij geïmpregneerde cocaïne uit bijvoorbeeld kleding wordt 'gewassen.' Deze procedure gebeurt op chemische wijze en brengt ook heel wat gevaren mee voor de volksgezondheid en milieu.

De gemeente heeft de afgelopen jaren de nodige maatregelen genomen in de strijd tegen drugscriminaliteit. Zo kregen eigenaren van schuren in het buitengebied bijvoorbeeld het dringende advies om niet in zee te gaan met criminelen die loodsruimte voor veel geld willen huren. Ook werden verschillende drugspanden gesloten, waaronder een bedrijfsloods in Fijnaart, die was omgebouwd tot amfetaminefabriek.

Ondanks de maatregelen blijkt de drugscriminaliteit haast onmogelijk om te bestrijden. De gemeente Moerdijk is voor personen uit de drugswereld erg aantrekkelijk vanwege het enorme buitengebied. Dat maakt de kans om ongestoord te kunnen werken een stuk groter.