De overlast van vrachtwagens in het centrumgebied van Bergen op Zoom is een hardnekkig probleem, bleek afgelopen zaterdag bij een bijeenkomst van werkgroep Centrumring Zuid met het college van burgemeester en wethouders en de raadsleden.

Al geruime tijd geldt in het centrumgebied een verbod op vrachtwagens zonder bestemming in het centrum. Voor vrachtverkeer met een aantoonbare bestemming in het centrum geldt dit verbod niet.

Met name het vrachtwagenverkeer met bestemmingen als de Theodorushaven, Noordland en de Poort of winkelgebieden als de Zeeland en de Woonboulevard leidt tot overlast. Er wordt stelselmatig geen gebruik van de Randweg-Noord of de alternatieve route via de Markiezaatsweg gemaakt. Vooral het woongebied rond de Glymesstraat, de Boutershemstraat en de Van Konijnenburgweg heeft structureel last van dit 'sluipvrachtwagenverkeer'.

De werkgroep Centrumring Zuid heeft een burgerinitiatief in het leven geroepen om de overlast in beeld te brengen. "Overleg met de wethouder en betrokken ambtenaren heeft tot nu toe niets opgeleverd", stelt Eddie Simonis van de werkgroep. "Er ligt een goed raadsbesluit, maar de effectuering is er niet."

Met behulp van foto's en video's zijn gevaarlijke situaties in kaart gebracht. Ook zijn de bedrijven van gesignaleerde 'foute' vrachtwagens per brief benaderd met het verzoek de chauffeurs erop te wijzen dat er een verbod geldt voor niet-bestemmingsverkeer. Dit heeft voorlopig geen resultaat opgeleverd.

Simonis stelt dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, vooral door vrachtwagens die niet verder kunnen en halverwege moeten keren. De werkgroep hoopt dat het handhavingsbeleid in de toekomst beter wordt.