Een 25-jarige Roosendaler heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 21-jarige man bewusteloos geslagen op de Bloemenmarkt in Roosendaal. De verdachte is opgepakt.

De mishandeling werd opgemerkt door een medewerker van Cameratoezicht, zo meldt de politie. Door de camerabeelden kon de verdachte snel aangehouden worden.

Op de beelden is te zien dat het slachtoffer en de verdachte een woordenwisseling hebben, waarna het slachtoffer twee keer met de vuist in het gezicht geslagen wordt, op de grond valt en buiten bewustzijn raakt. De man is later naar het ziekenhuis overgebracht.

De verdachte is ter plaatse aangehouden op verdenking van zware mishandeling. Of het slachtoffer en de verdachte elkaar daadwerkelijk kennen, is nog onbekend.