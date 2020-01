Danny Dingemans van de VVD gaat zijn partijgenoot Thomas Zwiers opvolgen als wethouder in Moerdijk. Zwiers maakte dinsdag bekend dat hij zijn functie neerlegt.

Ontwikkelingen rond dossiers als de nieuwe begraafplaats Zevenbergen en de Bult van Pars in Klundert trokken een zware wissel op Zwiers. Hij begint nu aan een nieuwe uitdaging met het opstarten van een adviesbureau in de zorg en het publieke domein.

De VVD Moerdijk heeft Dingemans naar voren geschoven om de vrijgekomen positie in te vullen. "We hebben twee jaar geleden een ambitieus coalitieakkoord gesloten en staan nog steeds achter de doelen van het akkoord en de samenwerking met Onafhankelijk Moerdijk en het CDA", verklaart de partij in een persbericht.

"Daarom willen we doorgaan en kiezen we voor continuïteit in dit gemeentebestuur. Het zal een stevige klus worden - er liggen diverse ingewikkelde dossiers - maar we zien ook de kansen om hierin tot goede oplossingen te komen."

De liberalen betreuren het vroegtijdige vertrek van Zwiers, maar zijn ook dankbaar voor zijn inzet. Onder de wethouder werden verschillende sociale gemeentelijke afdelingen samengevoegd tot een Werkplein en werd er gewerkt aan nieuwe centra voor Zevenbergen, Fijnaart en Klundert. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de benoeming van Dingemans, volgt Erik van der Linden uit Zevenbergen hem op als fractieleider van de VVD.

Dingemans werkt als docent sociale wetenschappen aan de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg en woont in Noordhoek.