West-Brabant Politie stuit op flinke dumping van drugsafval in Zevenbergen De politie is in de nacht van maandag op dinsdag gestuit op een flinke dumping van vermoedelijk drugsafval op de Markdijk in Zevenbergen. De politie heeft inmiddels bevestigd dat het om afval van een cocaïnewasserij is.