De politie heeft dinsdag twee hennepkwekerijen in woningen in Hoogerheide en Putte aangetroffen.

De hennepkwekerij in de woning aan de Breestraat in Putte was verdeeld over twee ruimtes waar in totaal 215 hennepplanten stonden. De verdachte heeft zich gemeld bij het politiebureau. De woningstichting heeft de huuropzegging aangezegd.

Bij het Sint Lucasplein in Hoogerheide was in twee slaapkamers een hennepkwekerij ingericht met zo'n tweehonderd hennepplanten. Voor deze hennepkwekerij is nog geen verdachte aangehouden.

Beide hennepkwekerijen zijn ontruimd.