West-Brabant Saman Groep verhuist 1 februari van Oosterhout naar Breda De Saman Groep verhuist haar verkoopkantoor in het Tricorp Businesscenter in Oosterhout op 1 februari naar een vestiging aan de Neerloopweg in Breda. De belangrijkste reden voor deze stap is dat op deze nieuwe locatie verdere groei mogelijk is en een veel betere bereikbaarheid in de regio West-Brabant.