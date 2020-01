De totale vuurwerkschade in de gemeente Steenbergen als gevolg van de jaarwisseling bedraagt 5.750 euro, heeft burgemeester Ruud van den Belt meegedeeld in een brief aan de gemeenteraad.

"Helaas hebben we dit jaar ook schade aan gemeentelijke eigendommen moeten vaststellen", laat de burgemeester weten. "In de weken voorafgaand aan de jaarwisseling hebben er diverse vernielingen plaatsgevonden aan verkeersborden en papierbakken."

Tijdens de jaarwisseling is een bushokje aan het Raadhuisplein in Dinteloord in brand gestoken. Ook is een lantaarnpaal vernield en werd een boom op het Kerkplein in Steenbergen in brand gestoken.