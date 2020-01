Op de hoek Damastberg/Dragonberg is maandag het eerste duurzame verkeersbord van Roosendaal geplaatst. Het zogenoemde 'refurbished' bord is een oud verkeersbord dat volledig vernieuwd is en voorzien is van een nieuwe sticker.

Het plaatsen van het nieuwe duurzame verkeersbord komt voort uit vragen van Jac Wezenbeek van de gelijknamige politieke partij. Hij stelde in augustus 2019 vragen over het plaatsen van verkeersborden gemaakt van bamboe.

"Soms worden die verkeersborden vastgezet aan bamboe-palen. Dat is gunstiger voor het milieu dan het minder duurzame aluminium en bij de productie van dit materiaal komt amper CO2 vrij. Sterker nog, het neemt CO2 op. Dat is dus gunstiger voor het Roosendaalse milieu", stelde Wezenbeek.

Hij vroeg aan het college of zij bereid was om te onderzoeken of dit soort verkeersborden ook in Roosendaal geplaatst kunnen worden. "Dat zette ons aan het denken. over welke alternatieven er allemaal zijn voor de 'normale' verkeersborden", stelt wethouder Inge Raaijmakers.

Dat onderzoek is nu nog in volle gang, maar één van die alternatieven is het refurbished verkeersbord dat gemaakt wordt van een oud verkeersbord. Een alternatief is een biobased verkeersbord en ook die werd afgelopen week even getoond.

"Een biobased verkeersbord kan gemaakt worden van plantaardig materiaal", zegt Frank van der Kraats van Climate Signs. "Technisch gezien krijg je dan hetzelfde product als bijvoorbeeld een kliko. Dat materiaal gaat jarenlang mee en heeft de laagste CO2-voetafdruk."

Daarnaast zijn de biobased verkeersborden aan de achterzijde voorzien van een honingraat, die kan dienen als insectenhotel. Dit is duurzaam en goed voor de biodiversiteit. De gemeente gaat al deze alternatieven op een rijtje zetten. Daarbij wordt gekeken naar de kosten, maar ook naar die CO2-voetafdruk. Halverwege maart start een pilot waarbij gekeken wordt naar welke van de borden het beste werkt.