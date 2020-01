De komst van glasvezel in Etten-Leur is onzeker. Netwerkbeheerder E-Fiber begint met de aanleg wanneer minimaal 30 procent van de bewoners zich aanmeldt voor glasvezel, maar dit percentage is nog niet behaald. De aanmeldperiode duurt tot 1 februari.

Wanneer voldoende bewoners zich aanmelden, zal halverwege 2020 de eerste schop in de grond gaan.

Commercieel directeur Gerard Overmars van E-Fiber verwacht dat iedereen in de gemeente Etten-Leur dan binnen twee jaar glasvezel heeft. "We slaan niemand over. We komen ook bij de verste boerderijen, want iedereen heeft recht op glasvezel."

Het netwerk krijgt een grote capaciteit en speelt in op het groeiende datagebruik. Gebruikers bepalen zelf van welke provider ze internet, televisie en/of telefonie afnemen. Overmars: "Elk adres heeft een unieke lijn en je hebt geen last van storingen of andere kabels."