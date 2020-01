West-Brabant Burgemeester van Moerdijk pleit voor vuurwerkverbod bij jaarwisseling Burgemeester Jac Klijs van Moerdijk wil bij de volgende jaarwisseling een "gezamenlijk vuurwerkfestijn" op touw zetten. De burgemeester pleitte maandagavond in zijn nieuwjaarstoespraak in De Borgh in Zevenbergen voor een vuurwerkverbod bij de komende jaarwisseling.