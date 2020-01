Bij een grote uitslaande brand in een loods aan het Sandoel in Geertruidenberg is woensdagavond een persoon gewond geraakt.

De brandweer rukte rond 19.00 uur met meerdere voertuigen en een hoogwerker uit om te voorkomen dat de brand zou overslaan naar omliggende panden. Ook werd een drone van de brandweer ingezet om een nog beter beeld te krijgen van de situatie.

Omwonenden van drie huizen werden geëvacueerd. Het is niet bekend of de gewonde een van de bewoners is. Ook is de aard van zijn of haar verwondingen nog onduidelijk.

Rond 22.35 uur gaf de brandweer het sein brand meester. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.