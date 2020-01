West-Brabant Jaarwisseling in West-Brabant relatief rustig verlopen De jaarwisseling in de regio West-Brabant is relatief rustig verlopen zonder grote incidenten. In het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom werden twee vuurwerkslachtoffers binnengebracht en werden zes personen behandeld voor alcoholvergiftiging. De brandweer rukte dit jaar vaker uit voor buitenbrandjes dan vorig jaar.