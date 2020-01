West-Brabant Brand in woning aan de Wijde Omloop in Oosterhout is onder controle In een woning aan de Wijde Omloop in Oosterhout is vrijdag rond het middaguur brand uitgebroken, meldt de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant via Twitter. De brandweer gaf om 13.00 uur het sein brand meester.