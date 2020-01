West-Brabant Sportpark in Willemstad op slot na drank- en softdrugsgebruik Sportpark De Willemsch Veste aan de Grintweg in Willemstad gaat per direct op slot buiten de openingstijden. De reden hiervoor is het alcohol- en softdrugsgebruik van ongewenste bezoekers en het afval dat zij achterlaten op het terrein van voetbalclub de Kogelvangers.