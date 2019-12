Sportpark De Willemsch Veste aan de Grintweg in Willemstad gaat per direct op slot buiten de openingstijden. De reden hiervoor is het alcohol- en softdrugsgebruik van ongewenste bezoekers en het afval dat zij achterlaten op het terrein van voetbalclub De Kogelvangers.

Ook richtten de ongewenste bezoekers vernielingen aan. Meermaals staken zij vuurwerk af, waardoor gaten in het sportveld ontstonden.

Het bestuur van de Kogelvangers ziet geen andere optie: "Los van de rotzooi die we moeten opruimen, leidt dit tot onveilige situaties voor onze jonge leden die ook in de winterstop graag op de velden blijven voetballen." Eerder had de voetbalclub al te maken met overlast van, vermoedelijk, jongeren rondom de kantine.

Het bestuur van de Kogelvangers overweegt om camera's op te hangen rondom het complex, zodat ongewenste bezoekers voortaan in de gaten kunnen worden gehouden. Tot het zover is houden vrijwilligers een oogje in het zeil.