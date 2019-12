Bij een eenzijdig ongeval op de Huijbergseweg tussen Hoogerheide en Huijbergen is vrijdagmiddag een Canta ondersteboven in de sloot terecht gekomen. De bestuurder is overgebracht naar het ziekenhuis.

De melding van het ongeval kwam vrijdagmiddag omstreeks 13.15 uur binnen. Diverse hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden opgeroepen. De helikopter is uiteindelijk niet meer ter plaatse gekomen.

De bestuurder van de Canta is met onbekend letsel door de ambulancedienst overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van het letsel is eveneens niets bekend.

De Canta is door de brandweer weer rechtop gezet en de berm in geduwd. Tijdens het ongeval was de weg door een verkeersregelaar afgesloten. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.