Paul Klaver keert aanstaande donderdag terug in de gemeenteraad van Roosendaal. Hij volgt Karim Ahlalouch op als raadslid voor de PvdA-fractie.

Van 2002 tot maart 2014 was Klaver eerder raadslid in Roosendaal. Vervolgens keerde hij in 2016 terug tot en met de laatste gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

"Als eerste opvolger op de lijst om Karim op te volgen was hij zeer enthousiast om weer aan de slag te gaan voor Roosendaal, voor de PvdA", stelt Michael Yap van de PvdA. Klaver zal onder meer aan de slag gaan met het dossier BRAVIS - nieuw ziekenhuis.

Karim Ahlalouch, sinds maart 2018 raadslid van de Roosendaalse PvdA-fractie, kondigde begin december aan te stoppen met zijn werkzaamheden in de gemeenteraad. "In de afgelopen weken hebben zich in mijn arbeidsomstandigheden fundamentele wijzigingen voorgedaan die het niet meer mogelijk maken om werk en het gemeenteraadslidmaatschap te combineren."