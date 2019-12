Een man is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt toen hij met zijn auto tegen een boom reed aan de Steenpad in Willemstad.

De automobilist verloor door onbekende oorzaak in een bocht de macht over het stuur. De hulpdiensten, waaronder de brandweer en een traumahelikopter, kwamen ter plaatse.

De man is uit zijn benaderde positie bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of hij in levensgevaar is.

De auto is door een berger afgevoerd.