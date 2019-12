West-Brabant Verdachte aangehouden voor steekincident in Roosendaalse woning De politie heeft zondag een twintigjarige man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekincident in de hal van een woning aan de Raadhuisstraat in Roosendaal. Een 34-jarige man liep daarbij snijwonden op aan zijn hoofd en armen.