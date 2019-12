De werkzaamheden aan de hal van het gemeentehuis in Zevenbergen zijn momenteel in volle gang. Het stadskantoor is inmiddels twintig jaar oud en had een opknapbeurt nodig om aan de eisen van deze tijd te kunnen voldoen.

"Het is een grote uitdaging, want het gemeentehuis blijft tijdens de verbouwing open. Bezoekers moeten zo min mogelijk meemaken van overlast", geeft projectleider Dion de Been aan.

De gemeenteraad gaf vorig jaar krediet voor de modernisering van het gemeentehuis. De focus ligt daarbij op de centrale hal. Er komen zitbalies, groenelementen en een verlaagde receptie.

Ook komen er bakken te staan in de centrale hal die een mozaïek krijgen met de voormalige tegels uit de hal. Door een verkeerde afwerking lagen deze tegels regelmatig los, zij vormden de aanleiding voor de gemeente om de hal op te knappen. Er komt een nieuwe rubbervloer in te liggen in verschillende grijze tinten.

Het werk aan het gemeentehuis verloopt in twee fases. Op dit moment werken bouwers aan de linkerkant van de hal aan de nieuwe publieksbalies. Dat verloopt volgens planning.

De tweede fase start vermoedelijk eind januari en zal zo'n vijf weken in beslag nemen. De nieuwe gemeentehal is naar verwachting eind februari of begin maart klaar.