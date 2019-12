De organisatie van de Lichtjesavond in Etten-Leur heeft besloten om de herdenkingsavond af te lasten omdat er harde wind wordt voorspeld. Het evenement zou zondagavond plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats.

Weerinstituut KNMI voorspelt dat er zondag een harde westenwind over Etten-Leur zal razen. Daardoor is het niet veilig om de fakkels te laten branden.

Ook kan de organisatie de veiligheid van de bezoekers in en rond de tenten niet garanderen. "We willen geen risico nemen. We zijn ons als organisatie erg bewust van onze verantwoordelijkheden", melden de vrijwilligers achter de Lichtjesavond.

In overleg met de gemeente is het evenement verplaatst naar zondag 12 januari 2020. In het verleden werd de herdenkingsbijeenkomst al vaker afgelast. In 2017 werd de avond geannuleerd vanwege sneeuw. Vorig jaar ging de Lichtjesavond wel door, maar viel er veel regen.