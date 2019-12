West-Brabant Dierenbescherming bevrijdt veertien paarden uit sterk vervuilde schuur De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft op 28 november veertien paarden bevrijd uit een zwaar vervallen schuur in een dorp in West-Brabant, maakte de dienst donderdag bekend. Sommige dieren stonden tot hun knieën in hun eigen uitwerpselen. Om welk dorp het gaat, is niet bekendgemaakt.