De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft op 28 november veertien paarden bevrijd uit een zwaar vervallen schuur in een dorp in West-Brabant, maakte de dienst donderdag bekend. Sommige dieren stonden tot hun knieën in hun eigen uitwerpselen. Om welk dorp het gaat, is niet bekendgemaakt.

De schuur kwam in beeld nadat iemand een melding had gedaan bij de politie over "een zooitje" op het terrein waar de paarden stonden. Ter plaatse troffen agenten de donkere, vervuilde schuur aan. De dieren stonden afzonderlijk van elkaar in geïmproviseerde boxen op een dikke laag mest.

De bovenkant van de laag mest was nat. Hierdoor konden de paarden nergens droog liggen. Ook zakten de dieren soms tot hun knieën in hun eigen uitwerpselen. Een groot aantal paarden bleek ernstig lange, pijnlijke hoeven te hebben. De dieren stonden naar schatting tot twee jaar aaneengesloten in de schuur.

De dierenbescherming en de politie waren uren bezig om de paarden te bevrijden. De dieren zijn overgebracht naar een opvangadres, waar ze worden verzorgd, schoongemaakt en medisch worden gecontroleerd.

De eigenaar zal worden vervolgd voor zijn betrokkenheid bij de vervuilde stallen.