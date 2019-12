Een 41-jarige man is woensdag veroordeeld tot een celstraf van 108 dagen en twee jaar rijontzegging voor het veroorzaken van een ongeval waarbij een baby ernstig hersenletsel opliep. De man was destijds onder invloed van alcohol.

In november 2015 reed de man met zijn auto over de Oudlandsedijk in Oudenbosch. Hij remde niet op tijd voor een bocht en kwam daardoor op de andere weghelft terecht, waar een andere auto reed.

De twee auto's kwamen daardoor met elkaar in botsing. In de andere auto zaten een man, zijn vrouw en hun zoon van drie weken oud. Bij het ongeval liep de baby hersenletsel op, hij is blijvend gehandicapt geraakt.

Tijdens het ongeval had de man vier keer de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook reed hij te hard de bocht in.

De officier van justitie eiste een celstraf van 108 dagen, waarvan vijftig voorwaardelijk. De rechtbank oordeelt woensdag dat er sprake was van een "hoge mate van onvoorzichtigheid". De man is daarom veroordeeld tot 108 dagen onvoorwaardelijk.