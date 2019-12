Binnenland Buurtonderzoek in Steenbergen en beloning voor tip in zaak vermiste Belg In het onderzoek naar de sinds juni vermiste Johan Van Der Heyden vindt woensdag een buurtonderzoek in Steenbergen plaats. In die Noord-Brabantse plaats is de auto van de Belgische loodgieter gezien. De politie gaat ervan uit dat de man niet meer leeft.