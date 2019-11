West-Brabant Dronken bestuurder haalt man onder invloed op van het politiebureau Een 24-jarige vrouw is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden nadat ze onder invloed aankwam bij het politiebureau in Breda. Ze was daar om een dertigjarige man op te halen die eerder die nacht voor hetzelfde delict in dezelfde auto was aangehouden.