Een 24-jarige vrouw is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden nadat ze onder invloed aankwam bij het politiebureau in Breda. Ze was daar om een dertigjarige man op te halen die eerder die nacht voor hetzelfde delict in dezelfde auto was aangehouden.

De twee verdachten uit België reden op de A16 bij Dordrecht toen ze een stopteken van de politie kregen. De bestuurder reed echter door en negeerde ook een tweede stopteken.

De politie kon de auto even later bij afrit Zevenbergschen Hoek toch klemrijden. Na een blaastest bleek dat de man inderdaad onder invloed van te veel alcohol was. Daarop werd hij naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. De vrouw moest achterblijven in de auto, maar werd verteld niet achter het stuur te gaan zitten omdat ook zij te veel alcohol had genuttigd.

Op het bureau in Breda bleek ook dat de man niet in bezit van een geldig rijbewijs was. Hij kreeg een dagvaarding uitgereikt om zich bij de politierechter te verantwoorden.

Daarop belde hij iemand om hem van het bureau op te komen halen. Tot verbazing van de agenten kwam toen de achtergebleven vrouw met de auto bij het bureau aan. Ook zij moest een ademanalyse afleggen en kreeg een dagvaarding.