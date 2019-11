Een elfjarige fietser is zaterdagochtend aangereden door een auto op de Oudemolensedijk in Oudemolen. De bestuurder is doorgereden.

Het jonge slachtoffer liep hoofd- en knieverwondingen op, maar hoefde na een behandeling niet in het ziekenhuis te blijven.

De aanrijding gebeurde tussen 9.30 en 10.30 uur. Het slachtoffer kan zich niet herinneren welke kleur de auto had of van welk merk het voertuig was. Wel weet hij dat de wagen een witte kentekenplaat had.

De politie doet onderzoek naar het misdrijf en zoekt naar getuigen.