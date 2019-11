West-Brabant West-Brabantse gemeenten investeren 6,8 miljoen euro in veiliger verkeer West-Brabantse gemeenten gaan in 2020 ruim 6,8 miljoen euro investeren om de verkeerssituatie in de regio te verbeteren. Ook hebben zo'n vijftig verkeersprojecten in West-Brabant groen licht gekregen.