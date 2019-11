West-Brabantse gemeenten gaan in 2020 ruim 6,8 miljoen euro investeren om de verkeerssituatie in de regio te verbeteren. Ook hebben zo'n vijftig verkeersprojecten in West-Brabant groen licht gekregen.

De wethouders Mobiliteit van de Regio West-Brabant (RWB) en de provincie Noord-Brabant gingen woensdag akkoord met het uitvoeringsprogramma 2020 om de verkeerssituatie in de regio te verbeteren.

De gemeenten in West-Brabant investeren meer dan 5,4 miljoen euro in projecten die de verkeersinfrastructuur verbeteren en meer dan 1,4 miljoen euro in projecten die het verkeersveilig gedrag moeten bevorderen. De provincie stelt hiervoor ruim 3,9 miljoen euro subsidie beschikbaar. De overige kosten betalen de gemeenten zelf.

Daarbuiten hebben ruim vijftig verkeersprojecten in West-Brabant groen licht gekregen. "Wij werken samen aan een bereikbare en verkeersveilige regio met deze vijftig projecten", aldus voorzitter Cees Lok van de adviescommissie Mobiliteit bij RWB.