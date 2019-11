De politie heeft drie hennepkwekerijen geruimd in West-Brabant. De plantages werden gevonden in panden in Oosterhout, Hooge Zwaluwe en Etten-Leur.

Agenten vonden in een pand aan de Spechtstraat in Oosterhout een kwekerij met 170 hennepplanten. Twee mannen van 35 en 54 jaar die in de woning waren, zijn gehoord. De politie heeft daarnaast een auto in beslag genomen en constateerde fraude met de elektriciteitsmeter.

Ook in Etten-Leur werd een plantage ontdekt. De politie vond 381 planten in een pand aan de Ridderstraat. Daarnaast was er sprake van diefstal van stroom. Er is niemand aangehouden

In de Raadhuisstraat in Hooge Zwaluwe werden driehonderd hennepplanten gevonden. Ook hier werd stroom afgetapt. De 37-jarige bewoner is aangehouden.