West-Brabant Doek valt definitief voor Hart van Rijsbergen door onvoldoende animo Het doek is definitief gevallen voor Hart van Rijsbergen, het evenement waarbij winkeliers en ondernemers in Rijsbergen, in de aanloop naar de feestdagen in december, laten zien wat zij in huis hebben. De reden hiervoor is dat er - voor de tweede keer in drie jaar tijd - onvoldoende animo voor deelname blijkt te zijn.