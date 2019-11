Het doek is definitief gevallen voor Hart van Rijsbergen, het evenement waarbij winkeliers en ondernemers in Rijsbergen, in de aanloop naar de feestdagen in december, laten zien wat zij in huis hebben. De reden hiervoor is dat er - voor de tweede keer in drie jaar tijd - onvoldoende animo voor deelname blijkt te zijn.

Han Magilse, voorzitter van de Rijsbergse Ondernemers Vereniging (ROV) heeft, in samenspraak met vier commissieleden, besloten definitief de stekker uit het evenement Hart van Rijsbergen te trekken.

Dat er onvoldoende belangstelling is voor deelname aan het evenement was in 2017 ook al het geval. Toen werd besloten om Hart van Rijsbergen een jaar over te slaan.

Vorig jaar werd het evenement met succes nieuw leven ingeblazen, maar dit jaar kan worden geconcludeerd dat het slechts een tijdelijke opleving betrof.

'Hart van Rijsbergen bedoeld om drempels weg te nemen'

Het op het verzoek van de Rijsbergse horeca verzetten van de aanvankelijk geplande datum zaterdag 14 december naar zaterdag 7 december heeft volgens Magilse ook geen soelaas mogen bieden.

"Sommige ondernemers lijken te denken: 'De klanten komen toch wel bij mij'. Hart van Rijsbergen was juist bedoeld om drempels weg te nemen en mensen gelegenheid te bieden om eens binnen te komen lopen voor een praatje. Misschien zie je ze dan later ook als klant terug."

Han Magilse heeft nu zijn hoop gevestigd op jonge ondernemers die volgens hem "wél begeistert zijn" en die van plan zijn om in de lente of de nazomer een nieuw evenement op te zetten.