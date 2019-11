West-Brabant Brandweer blust grote brand in bedrijfspand aan Bosstraat in Roosendaal De brandweer rukte in de nacht van zondag op maandag uit voor een zeer grote brand in een bedrijfspand aan de Bosstraat in Roosendaal, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op Twitter. Omstreeks 4.30 uur werd het sein brand meester gegeven.