Het openbaar vervoer in de gemeente Bergen op Zoom wordt per 15 december drastisch aangepast, maakten de provincie Noord-Brabant en Arriva woensdag bekend.

Stadslijn 22 richting Gageldonk en 23 richting Meilust vervallen per 15 december omdat de ritten te lang duren en er te weinig mensen instappen. Stadsbus 25 blijft vooralsnog wel rijden.

Streekbussen die naar andere gemeenten rijden, nemen een deel van de lijnen 22 en 23 over. Zo vervangt lijn 112 naar Roosendaal een deel van lijn 22 en neemt lijn 310 richting Rotterdam voor een deel de haltes in Halsteren over.

Lijn 111 rijdt van Steenbergen naar Woensdrecht en komt daarbij langs alle middelbare scholen. Zo hoeven studenten straks niet meer over te stappen op het treinstation.

Gemeente introduceert deeltaxi

De nieuwe dienstregeling zorgt ervoor dat er geen enkele bus meer stopt in de Lepelstraat. Daarom introduceert de gemeente Bergen op Zoom per 15 december een deeltaxi. Voor ongeveer 1,25 euro kunnen inwoners van de Lepelstraat straks een deeltaxi bestellen, waarbij ze worden afgezet op het Molenplein in Halsteren. Vanaf daar kan men overstappen op het busnetwerk.

Ook staan er per december honderd deelfietsen verspreid over tien bushaltes in de gemeente Bergen op Zoom. Deze zogeheten hubs worden aangelegd bij belangrijke punten in de gemeente, zoals bijvoorbeeld het Molenplein in Halsteren.