West-Brabant

Bestuurder werd mogelijk mishandeld voorafgaand aan ongeluk Roosendaal

Een 57-jarige man uit St Willebrord is in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig gewond geraakt nadat hij met zijn auto tegen een lichtmast botste op de Aanwas in Roosendaal. De politie vermoedt echter dat de man voorafgaand aan het ongeluk is mishandeld.