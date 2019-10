West-Brabant Gevonden lichaam bij Terheijden waarschijnlijk van vermiste Oosterhouter Het lichaam dat woensdagmiddag gevonden werd in een bos in de omgeving van Terheijden is waarschijnlijk van de vermiste 53-jarige Sacco uit Oosterhout. De man heeft vermoedelijk zelf een einde aan zijn leven gemaakt, meldt de politie via Twitter.