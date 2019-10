West-Brabant

Bevrijdingsvuur uit Normandië bereikt zaterdag 26 oktober Etten-Leur

Het Bevrijdingsvuur dat is aangestoken in Normandië, komt op zaterdag 26 oktober aan in Etten-Leur. Rond 12.30 uur zal burgemeester Miranda de Vries het vuur officieel de gemeente binnenbrengen en een flambouw aansteken op De Markt.