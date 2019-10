Het lichaam dat woensdagmiddag gevonden werd in een bos in de omgeving van Terheijden is waarschijnlijk van de vermiste 53-jarige Sacco uit Oosterhout. De man heeft vermoedelijk zelf een einde aan zijn leven gemaakt, meldt de politie via Twitter.

De politie heeft de familie van de Oosterhouter hiervan op de hoogte gesteld.

De man was sinds 13 oktober vermist. Tweehonderd mensen gingen zondagochtend in de Noord-Brabantse plaats Den Hout op zoek naar de man. Die zoektocht was toen zonder resultaat.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.