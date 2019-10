De politie heeft woensdag vier hennepkwekerijen in de Noord-Brabantse dorpen Halsteren, Klundert en Steenbergen opgerold.

Dankzij een anonieme melding ontdekte de politie woensdag een hennepkwekerij in een garage aan de Gladioolstraat in Steenbergen. In de garage waren twee kweekruimtes die ruim tweehonderd hennepplanten en bijna vijftig hennepstekken bevatten. De politie vermoedt dat er al eerder hennep is geoogst.

In een woning aan de Hoogendorpstraat in Steenbergen werd een hennepkwekerij ontdekt nadat de politie een melding over te hoog stroomverbruik had gekregen. In totaal stonden er 220 hennepplanten.

In een pand aan de Schelpstraat in Halsteren werd een reeds geoogste kwekerij gevonden met plaats voor 150 hennepplanten. Verder werd er aan de Ambachtsherenweg in Klundert een hennepkwekerij met 86 planten aangetroffen.