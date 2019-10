Een 37-jarige man uit Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden nadat hij betrapt werd in basisschool De Hofstee in Etten-Leur. Hij wordt verdacht van inbraak.

De man werd rond 1.35 uur betrapt door een beveiliger die afkwam op het geluid van het inbraakalarm van de school. De man zat op de grond toen de beveiliger het complex betrad. De politie arriveerde even later.

De verdachte verklaarde op het politiebureau dat hij het koud had en daarom via een niet-afgesloten deur naar binnen was gegaan. De man was onder invloed van alcohol, speed en cocaïne.

Hij was al bekend bij de politie vanwege eerdere incidenten.