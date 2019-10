West-Brabant

Man betrapt tijdens winkeldiefstal in supermarkt Roosendaal

Een 29-jarige man uit Oudenbosch is zondag rond 18.00 uur betrapt tijdens winkeldiefstal bij een supermarkt aan de Boulevard in Roosendaal. De man raakte daarop in gevecht met de klant die hem op de diefstal betrapte. De verdachte is aangehouden.