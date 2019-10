Een auto is zaterdag een kerkgebouw aan de Korenberg in Bergen op Zoom ingereden. De bestuurder is ongedeerd, maar het gebouw heeft veel schade opgelopen.

Er is geen sprake van opzet, meldt de politie. Het ongeluk vond rond 14.10 uur plaats.

De bestuurder zat alleen in de auto en is met de schrik vrijgekomen. De schade aan het pand is groot, aldus de politie.